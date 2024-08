Reconoce primaria apoyo del Alcalde

FRONTERA COAH-. El inicio del ciclo escolar 2024-2025 en la Escuela Primaria Victoriano Cepeda de la colonia Occidental estuvo marcado por un emotivo momento, cuando el alcalde Roberto Piña fue reconocido por el personal docente del plantel. Durante su administración, la escuela ha recibido apoyo constante en diversas áreas, lo que motivó a la directora y al cuerpo docente a entregar este reconocimiento al alcalde como muestra de gratitud.

La ceremonia se llevó a cabo durante el arranque del ciclo escolar, donde Piña fue invitado especial. Al finalizar el acto cívico, la directora de la escuela entregó el reconocimiento al alcalde en presencia de estudiantes, maestros y padres de familia. Visiblemente emocionado, Piña agradeció el gesto y reflexionó sobre la importancia de tomar decisiones correctas en favor de la educación.

"Es un reconocimiento que recibo con mucho cariño. Son temas que me marcan profundamente y me motivan a seguir tomando decisiones que beneficien al 100% la educación. No puede haber simulación en este tema; si no lo haces bien, se nota, y son los niños los más afectados, no los papás ni los maestros", expresó el alcalde en su discurso.

Durante su intervención, Piña resaltó la importancia de crear mejores condiciones para los estudiantes, subrayando que su compromiso con la educación no es solo una promesa, sino una acción constante. "Haber contribuido a que los muchachos tengan mejores condiciones es algo que me llena de satisfacción. Muchas gracias por este reconocimiento, me quedo con esto en el corazón", concluyó el alcalde.

El evento sirvió no solo para dar inicio formal al ciclo escolar, sino también para reafirmar la colaboración entre el gobierno municipal y las instituciones educativas, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones para los estudiantes de Frontera.