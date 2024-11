Recorre Presidencia comisión receptora

FRONTERA-COAH. –El equipo de la alcaldesa electa Sara Irma Pérez recorrió cada uno de los departamentos de la Presidencia Municipal acompañados por la Comisión de Entrega-Recepción del presidente municipal, Roberto Piña Amaya.

La Tesorera, Beatriz García, el regidor David Borrego, las directoras de Adquisiciones y Recursos Humanos, Leticia Salas y Griselda Dávila, la síndica Yadira Quirino, y el Contralor Municipal, Gilberto Serna mostraron cada una de las oficinas, los equipos y mobiliario que en ellas se encuentran.

Por el momento les ofrecen visitas de cortesía pues el proceso de entrega-recepción inicia el 1 de enero del 2025, día en el que se les hará entrega de carpetas y todos los procedimientos que soliciten.

"Ya vieron como funciona cada una de las áreas, como estamos todavía, si bien es cierto con muy poco personal ya, pero seguimos trabajando y atendiendo a la ciudadanía, pidieron tener una segunda reunión, si bien es cierto y claro que son visitas solamente de cortesía, si tuvieran alguna duda en cuanto temas técnicos o que ellos estén interesados en procesos que no les quede muy claro, el tema del proceso de entrega-recepción en sí, legal, empieza el primero de enero, es el día en que nosotros habremos de entregar las carpetas", explicó el alcalde.

Roberto Piña Amaya, afirmó que el 1 de enero la nueva administración tendrá acceso a todos los temas, y no va a pasar lo que le vivió él cuando inició su período de alcalde, señalando que "ellos no van a tener un proceso de entrega recepción completo, con departamentos funcionando y en orden legal".

"Tengo que ser reiterativo porque luego se les olvida que nosotros no tuvimos ningún tema de estos, a mi me dieron las llaves de la presidencia, el DIF lo saquearon, se robaron las mesas, sillas, escritorio, todo, fue un despilfarro total y yo fui a Saltillo a decir que no me habían entregado y me regresaron por donde llegue, no me dieron ni la atención, de eso tengo los oficios dirigidos", enfatizó.