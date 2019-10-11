Recrean conquista de América pequeñitos de preescolar

FRONTERA., COAH.-Ataviados con trajes alusivos al descubrimiento de América, niños de las diferentes instituciones educativas de este municipio participaron con obras de teatro y canticos conmemorativos del “Día de la Raza”.

Fue el Presidente Municipal Florencio Siller Linaje quien recalcó la importancia que tiene hoy en día inculcar en los niños los hechos que marcaron la historia del ser humano, esto por medio de conmemoraciones que les permiten aprender jugando y echar a andar su imaginación.

Participan niños de los diversos planteles educativos en la conmemoración del 12 de octubre, “Día del Descubrimiento de América”.

Con la recreación del descubrimiento de América, mostraron su ingenio y al mismo tiempo su inteligencia y poder de retención mental, ya que de manera verbal recrearon toda la escena y textos que sucedieron aquel 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón solicitó apoyo para embarcarse en las tres carabelas, otorgadas por la Reyna Isabel de España.

Tanto padres de familia como docentes, participaron activamente en este evento que tuvo como objetivo fundamental el enseñar a los niños los datos históricos que han trascendido través de los años.

“Poco a poco las costumbres y tradiciones van desapareciendo, por ello estos eventos culturales son muy importante porque los docentes tienen el ingenio de hacer partícipes a los pequeños de hechos que sucedieron hace cientos de años, los cuales ganan aún más relevancia cuando los pequeños aprenden de la historia del mundo y al mismo tiempo participan con canciones y obras de teatro”.

En todo momento los pequeños mostraron su inteligencia, participando de una obra la cual dijeron cada diálogo de memoria”.

Las maestras agradecieron en todo momento el apoyo de la presidencia municipal para la realización de este evento que se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal y en el cual se pudieron observar pinturas y trabajos manuales realizados por los pequeños y que representaban el descubrimiento de América.

Cabe mencionar que al finalizar el evento, las docentes de los diferentes planteles, realizaron peticiones al Alcalde Florencio Siller, las cuales se comprometió a realizar, entre las que se encontraban la construcción de una barda perimetral y un techo estructural.