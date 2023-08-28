Recuerda alcalde a Nicanor, su abuelo

FRONTERA COAH-. Ayer se conmemoró El Día del Abuelo y el alcalde Roberto Piña aprovechó para recordar a su abuelo Nicanor Amaya Ibarra de quien tiene la herencia del trabajo y los valores, felicitó a todos los abuelitos de Frontera y exhortó a la población llenar de amor y respeto a los adultos mayores.



Al ser cuestionado sobre este importante día el alcalde comentó que ya quisiera ser abuelo pero parece ser que no será pronto, tiene la posibilidad pronto, “Ni para cuando cargue yo un chilpaatín”, comentó el alcalde.

La figura de un abuelo es el doble de cariño de un papá, el cariño de un abuelo es una bendición para todos los niños, el cariño y el respeto es lo que más se debe brindar a un abuelo y eso viene de los valores de casa, con los que crecen, en la escuela enseñan matemáticas, geografía, historia, los valores son de tu casa, de los padres, de los abuelos.

A todos sus abuelos los recuerda y existe un cariño hacia ellos pero con su abuelo materno había una química especial, Nicanor Amaya Ibarra era su abuelo materno siempre traía un morral con herramientas de plomero, la mejor herencia que le dejó fue el trabajo, pues vio a su abuelo recorrer todos los días las calles de Monclova, era gente de la cultura del trabajo por lo que siempre sigue su ejemplo y cuando no está de presidente municipal trabaja en el tema de manutención de sus hijos con los camiones de carga.

“Me decía el de las monedas, siempre le pedía una moneda, le tocaba la bolsa del pantalón a ver si traía una moneda, sino me daba se iba y lo agarraba a pedradas, mi mamá siempre me correteaba y me decía no le tienes a mi papá porque no me daba monedas”, comentó.

Para todos los abuelos que se la pasen de lo mejor que se dejen consentir y que les hagan comida, pastel y que Dios los bendiga a todos.