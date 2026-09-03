Humberto Prado: Nuevas empresas impulsarán la economía

La llegada y expansión de nuevas empresas permitirá recuperar parte de la actividad económica que se perdió tras la crisis de AHMSA, consideró Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El empresario señaló que existen varias compañías interesadas en instalarse o ampliar sus operaciones en la región Centro, lo que podría favorecer a Monclova, Frontera y Castaños durante el cierre de año.

"Hay muchas empresas que se vienen. Entonces yo creo que todo eso viene a sanar todos los déficits que hemos tenido con lo de AHMSA", comentó.

Prado destacó particularmente el crecimiento que se prevé para Aarcosa, empresa que, de acuerdo con lo que se ha informado al sector, tendrá una expansión importante y generará beneficios para la economía regional.

También mencionó la llegada de Costco como otro de los proyectos que contribuirán a dinamizar la actividad comercial de la zona.

El presidente de la CMIC indicó que, aunque la crisis de AHMSA dejó afectaciones entre empresas proveedoras y negocios satélite que dependían de la acerera, consideró necesario dejar atrás esa etapa y concentrarse en las nuevas oportunidades de inversión.

"Todo lo que ya pasó le damos vuelta a la página, para no quedarnos sumergidos en una cosa que nos puede estar afectando", expresó.

Prado reconoció que la situación derivada de la crisis económica también ha generado afectaciones sociales, pero confió en que la recuperación empresarial permita avanzar hacia mejores condiciones para la región.

Asimismo, invitó al sector empresarial a participar el próximo 8 de septiembre en un encuentro en el que se explicará cómo pueden generarse recursos que contribuyan a fortalecer la economía regional.

El dirigente empresarial consideró que existen condiciones para esperar un buen cierre de año, ante los proyectos de inversión y expansión que se contemplan para la región Centro.