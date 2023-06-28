Reencienden el pozo California

En otro gran acierto del alcalde Juan Antonio Garza García, al filo de las 4 de la tarde de este miércoles se reencendió el pozo de la colonia California, con lo que el servicio de abastecimiento del vital líquido se normalizará en el municipio.



Demostrando el gran compromiso que siente por su comunidad, el Edil hizo posible la reparación en tiempo récord gracias a que no esperó un solo minuto e inmediatamente envió comitivas a la Ciudad de México y a Saltillo para traer las piezas necesarias a Castaños sin tener que esperar tiempos de embarque de las mismas.

Mientras el pozo estuvo parado a causa de una descarga eléctrica natural que dañó el transformador en seco, el tablero de control y la bomba, el Edil se mantuvo al pie del cañón con un plan emergente de suministro a través de pipas para garantizar el acceso al vital elemento ante los calores que se han resentido en la ciudad, mismo que seguirá en operaciones hasta que la contingencia haya pasado totalmente.