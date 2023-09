Reforzarán operativos en Frontera

FRONTERA COAH-. Tras el incendio que se presentó en el negocio de la Zona Centro de Frontera, Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, señaló que serán más rígidos con locales en la cuestión eléctrica.



Señaló que se realizan un promedio de 70 inspecciones por mes por parte de Protección Civil, si en los comercios no se cumplen con las condiciones se les notificar y de no acatar las recomendaciones en 5 días no pueden seguir operando.

En el caso del incendio que se presentó en la calle Madero de la Zona Centro, mencionó que afortunadamente fue antes de que hubiera personal trabajando y existe posibilidad de que el origen sea eléctrico pero todavía están analizando la situación.

Comentó que en este caso, están trabajando con un perito eléctrico, harán revisión para determinar la causa real, señaló que el estado y municipios elaboran los vistos buenos de Protección Civil, para operar cada negocio debe tener el gusto bueno que se realiza de forma anual.

Al momento de la verificación negocios cumplen pero el seguimiento y mantenimiento de condiciones óptimas corresponde a cada propietario, si una revisión se hace en enero y tenía todo lo necesario si meses después el negocio crece o se queda sin extintor ya no se dan cuenta porque la revisión es anual.

Si el local va creciendo la instalación eléctrica también, por eso dentro del visto bueno se pide el diagrama unifilar que es un informe de los circuitos eléctricos del negocio, tiene que haber un dictamen eléctrico y estructural.

Este negocio si lo tenía en su momento se verificó y cumplía con los requisitos de seguridad en la norma 29 que rige la cuestión eléctrica, pero el cableado se puede degradar y puede ocurrir el corto circuito que es lo que se piensa que ocurrió pero siguen analizando la situación.