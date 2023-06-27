Refrescarán lluvias la Región Centro

FRONTERA COAH-. De acuerdo a pronóstico del sistema meteorológico nacional el clima tiende a mejorar a partir del sábado 1 de julio del 2023 con temperaturas máximas entre 34, 37 grados centígrados, con posibilidad de lluvia por arriba del 50%.



Con la ola de calor del mes de junio por parte de los paramédicos de Protección Civil de Frontera, se atendieron en nuestra ciudad 18 casos de golpe de calor, 10 hombres, 8 mujeres, de los cuales 7 son niños menores de 10 años, uno de 20 años, 2 adultos entre 30 y 50 años, 8 mayores de 60 años, 83% niños y adultos mayores.

Protección Civil de Frontera exhortó a la ciudadanía a que se mantenga informado de los pronósticos del clima emitidos y que cumplan las recomendaciones para evitar golpes de calor.

Cualquier situación donde se sospeche de un golpe de calor es importante llamar de inmediato al teléfono 866-6 34 29 90 las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Hasta este momento afortunadamente no ha fallecido ninguna persona todos se han restablecido satisfactoriamente pero se busca evitar que eso suceda.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos mencionó que es importante estar ingiriendo agua constantemente así como buscar otras alternativas para la hidratación tales como son los sueros o electrolitos orales.