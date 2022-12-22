Contactanos

Coahuila

Refuerzan limpieza en Cuatro Ciénegas

Esperan Blanca Navidad en este municipio.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 22 diciembre, 2022 - 08:00 p.m.
La seguridad y la limpieza es una carta de presentación del Pueblo Mágico.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El departamento de Ecología y Limpieza, encabezado por el regidor Clemente Ibarra Franco y dirigido por Bernabé Gómez Romo, han programado intensas jornadas de limpieza en calles, avenidas y parques de Cuatro Ciénegas.

Con la seguridad que la limpieza es una carta de presentación del Pueblo Mágico se han reforzado acciones para que este fin de semana donde se espera una blanca navidad, se tenga espacios adecuados, pues también llegan visitantes a disfrutar de paisajes fríos.

"Con la finalidad de dar una mejor estancia a ciudadanos y visitantes durante la temporada decembrina, hemos preparado cuadrillas para mantener nuestro municipio limpio" dijo el regidor.

Asimismo hizo un atento aviso a la ciudadanía para ayudar a mantener la limpieza en las áreas públicas y recreativas de la tierra de Carranza y agregó que se atienden reportes diarios de ciudadanos, a quienes les brindan el servicio de limpieza.

