Refuerzan reforestación

ARTEAGA, COAH.- El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, realizó una visita oficial al pueblo de Chignahuapan con el propósito de conocer de cerca las prácticas de reforestación que han sido elogiadas como un modelo de éxito en la preservación del medio ambiente.

Durante su visita, el alcalde fue recibido por autoridades locales y representantes de organizaciones ambientales de Chignahuapan, así como su alcalde Lorenzo Rivera.

Rivera destacó que Chignahuapan es un fuerte productor de madera y también de árboles de navidad, un fruto de su clima y ubicación dentro de la Sierra Norte de Puebla, una zona boscosa que es propicia para esta actividad y que además complementa la fabricación artesanal de productos para fiestas decembrinas.

Durante el recorrido, se tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las estrategias implementadas por Chignahuapan para llevar a cabo su exitoso programa de reforestación.

Durán expresó su admiración por los logros de Chignahuapan en materia de reforestación y su compromiso por aplicar lecciones aprendidas en su propio Pueblo Mágico de Arteaga: “La colaboración entre comunidades es crucial para enfrentar los desafíos ambientales que todos compartimos. Chignahuapan ha demostrado que la acción local puede tener un impacto global”.

De igual manera, señaló: “Las similitudes son muchas, ambos Pueblos Mágicos, gracias por compartir estas estrategias y por la disposición de continuar trabajando juntos en materia forestal, industrial y turística”.