Gabriel Vázquez anuncia medidas de seguridad en escuelas

La Policía Escolar y Seguridad Pública de Frontera reforzarán la vigilancia en planteles educativos durante las próximas semanas, mediante operativos, mayor presencia de elementos y actividades de proximidad, informó Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública municipal.

El funcionario señaló que, hasta el momento, no se han recibido reportes relevantes de situaciones que pongan en riesgo a estudiantes, ni se han detectado armas durante las acciones de vigilancia realizadas en escuelas.

Explicó que la coordinación con directivos y maestros es fundamental para detectar oportunamente cualquier anomalía y dar seguimiento a los casos que sean reportados. "Es muy importante la comunicación y la coordinación con los directivos de los planteles, asimismo con los profesores, para cualquier anomalía que lleguen a detectar, nos lo hagan saber y nosotros darle el seguimiento correspondiente", señaló.

Vázquez indicó que se reforzarán los operativos y la presencia policial en las escuelas, además de continuar con las pláticas impartidas por elementos de la Policía Escolar.

Como parte de estas acciones, se mantendrán actividades de convivencia entre estudiantes y policías, así como espacios para resolver dudas y fortalecer la proximidad con los jóvenes.

También continuará el uso de buzones de denuncia anónima instalados por la Policía Escolar, mediante los cuales los estudiantes pueden reportar alguna situación que les genere incomodidad o preocupación.

El director llamó a los estudiantes a comunicar cualquier anomalía y pidió mantener una comunicación constante con maestros, directivos y autoridades.