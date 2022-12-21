Registra FGR 3 decomisos de fentanilo

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al Delegado en Coahuila de la Fiscalía General de la República, Efraín Alonso Gastelum, se ha detectado que el ingreso de fentanilo a Coahuila proviene de estados como Durango, Sinaloa, Michoacán y Jalisco; sin embargo, en el Estado no se han encontrado laboratorios donde se realice su fabricación.

El funcionario reconoció que el tráfico existe en la entidad, pero aseguró que el transporte de la droga es para llevarla hacia Estados Unidos, aunque desconoce si se consume en Coahuila: “Tenemos abiertas carpetas de investigación de trasiego y hemos hecho detenciones por dicho delito, pero no tengo datos de su consumo en el Estado”.

Efraín Alonso Gastelum detalló que durante el año se han detectado tres cargamentos de fentanilo, por lo que la Fiscalía General de la República lleva a cabo los proceso penales contra los presuntos responsables de transportar la droga: “Se decomisaron 40 mil pastillas, un cargamento más de ampolletas, y uno más por un poco más de dos kilogramos”.

El funcionario federal añadió que los decomisos se hicieron en rutas que ya se tienen detectadas por parte de la dependencia, pues son las que comúnmente utilizan los delincuentes para llevarla hacia Estados Unidos, y aseguró que se mantienen las acciones para detener a los distribuidores de fentanilo que llegan a Coahuila para cruzar por las fronteras del Estado.

El Delegado de la FGR reiteró que los procesos judiciales que atienden son por transporte del sintético y derivan causas penales; además, destacó que la peligrosidad es que cuando se consume en exceso, puede causar la muerte.