Registran 7 accidentes por Gas Lp

FRONTERA COAH-. Durante el mes de diciembre del 2022 en el municipio de Frontera se han atendido 7 incidentes en casa habitación a causa del gas Lp, por lo que Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil alertó a la población a estar pendientes para prevenir incidentes.

El director señaló que hubo tres accidentes derivados del gas LP, 3 en la Zona Centro, 2 en la colonia Occidental, uno en la colonia Guadalupe Borja y otro en Praderas del Norte, todos estos n pasaron a mayores afortunadamente.

Explicó que las causas fueron distintas, de todos los casos, tres se debió a la oxidación en cásquete inferior otros tres casos por válvula en mal orden, uno por regulador en mal orden.

Dijo que es importante cumplir con las siguientes recomendaciones, no colocar objetos sobre el cilindro, protegerlo contra golpes o mascotas, colocarlo en posición vertical de preferencia sobre base de cemento.

Otras medidas son el mantener las conexiones y válvula en buen estado, no utilizar manguera o conexiones inadecuadas, no llenarlo más del 90% de su capacidad, no colocarlo cerca de flamas fuentes de ignición y no colocarlo en lugares encerrados.

El director habló sobre la importancia de mantener vigilancia en las instalaciones del gas, darle mantenimiento para evitar tragedias como la que ocurrió en la ciudad de Monclova hace unos días.