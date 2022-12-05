Registran en Frontera 132 lepas en programa

FRONTERA COAH-. Hasta este momento, un promedio de 132 lepas fueron registradas en el programa del Gobierno del Estado, señaló Miguel Huitrón Jaramillo; regidor de Fomento Agropecuario, señaló que este es un proyecto impulsado por el Gobierno del Estado para mejorar los hatos ganaderos de cabra.

Señaló que Oscar del Bosque; director de Fomento Agropecuario, ha trabajado muy fuerte para lograr que más ganaderos aprovechen estos programas, dijo que el registro de “lepas”, son cabritos de uno a 5 meses de nacidos.

Este registro es con el fin de apoyar a productores caprinos, registrarlos y vacunarlos para que estén libres de enfermedades, hasta ahorita son 7 productores registraron 132 lepas, cada una de estas además de ser vacunadas, los productores tienen más beneficios.

El regidor comentó que al estar registradas, los propietarios tienen derecho a 100 pesos por cada cabra, cada productor puede registrar hasta 20 cabras y recibir hasta los 2 mil pesos por año.

“Este programa es para aumentar hatos ganaderos y que haya ganado bueno y sano, que se pueda vender legalmente, todavía hay gente que se puede apuntar al proyecto, los interesados pueden acudir al departamento y apuntarse con la asistente Jazmín Mendoza o con el director Oscar del Bosque”, comentó el regidor.

Dijo que todos los beneficios de este tipo, que sean para apoyo al campo se tomarán en cuenta y se ofrecerán a los habitantes de Frontera que se dedican a esta función, a la ganadería.