Reglamentan taxis número de cajones

Frontera.- Aún y cuando no cuentan con un reglamento contra el “pirataje” de taxis autoridades municipales buscan contrarrestar esas acciones con planes emergentes como el de mayor control sobre las bases de taxis y sobre todo evitando que se sigan incrementando duchas bases en la ciudad.

La mañana de ayer concesionarios del transporte de taxi de las diversas bases que hay en el municipio sostuvieron reunión con el regidor de Transporte Mauro Flores Barrón para establecer los lineamientos en cuanto al número de taxis que se pueden tener en los cajones de cada base.

David Galván, como concesionario indicó que se busca tener un control sobre los 225 taxis que se tienen en el municipio y saber en realidad cuanto es el “pirataje” que se tiene y que sostuvo ha ido en incremento y justamente es lo que se busca contrarrestar.

Lamentó que aún no se cuente con un reglamento para que la competencia desleal que existe se termine y se incluya en reglamentación a todas y cada una de las unidades que dan el servicio en el municipio.

Dijo que la competencia es buena en todos los sentidos pero siempre y cuando esté reglamentada, tal como se encuentran actualmente todos los taxis normales que se tienen en el municipio y que siempre han buscado mantenerse dentro de lo establecido por las autoridades.

Es así como las autoridades buscan opciones de manejo legal a las unidades de transporte que actualmente siguen trabajando sin documento alguno y sin que nadie los moleste, pues no existe reglamentación que los sujete u obligue a estar en regla.