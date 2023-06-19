Rehabilita Cuatro Cienegas plaza de Toros

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Con recursos propios el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas trabaja en la rehabilitación de la Plaza de Toros así como la construcción del baño de mujeres.

Directamente del personal de obras públicas, de limpieza y ecología se formaron las cuadrillas de trabajadores para ir a marchas forzadas con estas acciones.

El director de Obras Publicas Sergio López Ceniceros dijo que para el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez lo más importante es devolverle al Pueblo Mágico sus tradiciones y con inversión 100% municipal se avanza en la rehabilitación de detalles.

También dijo que en cuestión de seguridad le pidieron el apoyo y supervisión a Protección civil porque hay áreas de mucho riesgo.

“Por instrucciones muy precisas del Ing. Beto Villarreal, este fin de semana dimos inicio a los trabajos de remodelación de la plaza de toros y Servicios Sanitarios de las Damas, ademas de diversos detalles señalados por el mismo alcalde” expresó el Arquitecto Sergio López.

TRABAJOS ESPECÍFICOS

Plaza de toros: demolición y retiro de escombro de diversas áreas afectadas, ripiado de muros dañados así como el reforzamiento de las áreas con metal desplegado, demolición de asientos de concreto dañados y reposición por bancas nuevas de concreto armado con aceros del número 4.

Baños damas: demolición y retiro de techo estructural, pretil de block de concreto de sección 15x20x40 cm. cadena de cerramiento armado con varilla número 3, estribos número 2 y para dar más altura a la losa de concreto armado con aceros número 3 en ambas detecciones, acabado común.

Limpieza: para mejor imagen se hace limpieza profunda, retiro de sobrantes fuera de la obra y aplicación de pintura.