Rehabilita en Cuatro Ciénegas cancha de futbol

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- En el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se trabaja en la rehabilitación de la cancha de fútbol ubicada en unidad deportiva.

Al ser uno de los espacios públicos y recreativos más visitados por los deportistas, el alcalde Beto Villarreal dispuso del apoyo del Departamento de Obras Públicas quien se encarga de las acciones.

La unidad presenta algunos avances ya que primero se realizaron trabajos de escarificación de material que se encontraba existente, con el retiro del mismo se hizo la nivelación del área de la cancha de fútbol.

El director de Obras Públicas presentó el protocolo de relleno compactación y reciclado en niveles para el escurrimiento correcto del agua así también dijo que se van a realizar trabajos de colocación de pasto sintético.

“Estamos trabajando en la etapa final para tener una cancha de fútbol de pasto sintético para todo público, dependerá del departamento de Deportes los anuncios de prevención para no dañar la cancha y tentativamente se estará terminando para el día último de este mes” informó el Director de Obras Públicas Arquitecto Sergio David López Ceniceros.