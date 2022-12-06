Contactanos

Coahuila

Rehabilita Frontera camino a Pozuelos

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya culminaría la primera etapa de mantenimiento a las vías de acceso de las comunidades.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 06 diciembre, 2022 - 08:02 p.m.
El camino al ejido Pozuelos de Abajo está siendo rehabilitado.

Inició la rehabilitación del camino al ejido Pozuelos de Arriba, con el que el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya culminaría la primera etapa de mantenimiento a las vías de acceso de las comunidades; 8 de Enero, La Cruz, Fresnillo, Frontera y Pozuelos de Abajo.

A principios del pasado mes de septiembre se registraron lluvias intensas en Frontera que dejaron todos los caminos rurales intransitables y comunidades incomunicadas.

Por ello el presidente municipal Roberto Piña y el director de Fomento Agropecuario, Óscar del Bosque acompañados de los ejidatarios recorrieron las zonas afectadas para iniciar de inmediato con el mejoramiento.

En el primer año de la administración se dio mantenimiento a los caminos de los seis ejidos de Frontera.
Con el mejoramiento del camino a Pozuelos culminaría la primera etapa de mantenimiento a las vías de acceso de las comunidades.

Durante tres meses y lo que va de diciembre se realizaron acciones intensas de movimiento de tierra, compactación y largas de uso de maquinaria.

En el ejido Pozuelos de Arriba se trabaja en más de 2 kilómetros de camino a petición de los comuneros quienes en una asamblea le solicitaron al alcalde este apoyo.

Con estas acciones se generan mejores condiciones de seguridad, acceso a la educación y salud, sobre todo mejora de calidad de vida de los habitantes.

    En el primer año de la administración se dio mantenimiento a los caminos de los seis ejidos de Frontera.

    Con el mejoramiento del camino a Pozuelos culminaría la primera etapa de mantenimiento a las vías de acceso de las comunidades.

