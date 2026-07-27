Frontera: Reparación de cableado en libramiento Carlos Salinas de Gortari

El Gobierno del Estado contempla rehabilitar el sistema de alumbrado público del libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde actualmente existen tramos sin iluminación debido a daños en el cableado ocasionados durante trabajos de limpieza y por las obras de ampliación de la vialidad.

El director de Servicios Primarios de Frontera, Raúl Cárdenas Leija, informó que recientemente se realizó un recorrido por el libramiento Carlos Salinas de Gortari y parte de la carretera 30 para detectar posibles problemas en la infraestructura.

Explicó que existe un programa impulsado por el Gobierno del Estado para atender el alumbrado público como parte del proyecto de ampliación del libramiento. "Se van a reparar todas esas líneas. Ahorita están perdidas y eso es porque con las mismas limpiezas también se dañan los cableados que van enterrados. Es un cableado de mucho tiempo y por eso hemos tratado de hacer puentes para restablecer la luz", explicó.

El funcionario señaló que las fallas se concentran principalmente en el tramo comprendido entre un puente y otro del libramiento, donde existen sectores que carecen por completo de energía eléctrica.

Indicó que la rehabilitación también abarcará la zona donde se ejecutó la ampliación de la vialidad, en el tramo que conecta desde Castaños hacia Frontera.

Respecto al inicio de los trabajos, comentó que anteriormente se estimaba que el programa arrancaría entre enero y febrero; sin embargo, hasta el momento no ha recibido una actualización sobre la fecha de ejecución. Añadió que ha dado seguimiento al proyecto con personal de Obras Públicas del Estado, particularmente en el sector de la empresa Honda.

Cárdenas Leija aseguró que, pese a la falta de iluminación en algunos puntos, no se tiene registro de accidentes relacionados con el estado del alumbrado.