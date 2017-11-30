Rehabilitan Centro de Salud en Santa Gertrudis

CONGREGACIÓN SANTA GERTRUDIS, SAN BUENAVENTURA, COAH.- Ante la presencia de la jefa de la Jurisdicción Cuarta de Salud Rosa Nilda Arocha Méndez, la mañana de ayer autoridades municipales acudieron a esta comunidad para inaugurar el Centro de Salud.

Recinto que requirió aproximadamente de 30 mil pesos para ser habilitado y acondicionado en su totalidad para dar un buen servicio médico a los lugareños.

Al hacer uso de la palabra, la jefa de la Jurisdicción dijo que hoy y gracias al esfuerzo del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez ha sido posible contar con hospitales de alta tecnología y de tres niveles.

Comentó que los centros de salud son básicos para las personas que habitan comunidades alejadas, pero que en la región hay hospitales donde la atención es más avanzada, a la vez que en los hospitales de primer nivel se les da la atención a los pacientes que requieran mayor apoyo.

Contamos con el Hospital Materno Infantil y el Oncológico con tecnología de punta, hoy los coahuilenses no tendrán necesidad de acudir a otros estados para recibir sus tratamientos, pues podrán hacerlo en la capital del Estado.

Reconoció el trabajo realizado por la administración del alcalde Óscar Flores Lugo, quien entre otras cosas antepuso a todo la salud de sus habitantes al proveer espacios como estos que son de mucha ayuda para todos.

Es un reto dar servicio de calidad, pero gratificante ver la recompensa que se tiene cuando la gente cuenta con estos, dijo en su intervención el alcalde Óscar Flores Lugo al hacer uso de la palabra.

Y dijo que la remodelación total de este centro de salud se realizó con recursos de la feria ya que una de las metas era mejorar la infraestructura y se logró.

Fue el trabajo en equipo lo que hizo posible que se llevara a cabo la obra que será de mucha ayuda para todos los que aquí viven.

Por último, la regidora de Salud Margarita Guadalupe Rodríguez Contreras agradeció el apoyo del personal médico que envía la jurisdicción para que atienda a los enfermos, ya que ahora lo harán de manera más eficiente y en un espacio digno.

La colaboración de todos lo hizo posible y ahora los habitantes de este lugar ya tienen su centro de salud, dijo la funcionaria.