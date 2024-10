Rehabilitan la Unidad Deportiva

Cuatro Ciénegas Coah.- En el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas autoridades municipales y representantes de la empresa Orica realizaron la develación de una placa conmemorativa por la rehabilitación de la Unidad Deportiva.

Los testigos aplaudieron este logro porque se tiene un lugar más recreativo y que ha beneficiado a cientos de ciudadanos de la comunidad.

Este acto fue presidido por el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez, quien estuvo acompañado por los miembros del honorable cabildo y representantes de la empresa ORICA, quienes jugaron un papel clave en la rehabilitación de la pista de atletismo.

Los deportistas beneficiarios agradecieron el impulso del alcalde Beto Villarreal por la recuperación de los espacios públicos y la contribución de ORICA.

Fue a través de sus representantes que la empresa socialmente responsable con la zona desértica de Coahuila, pidió a los asistentes cuidar las áreas deportivas para seguir disfrutando de ellas.

Por su parte el Departamento Fomento Deportivo enfatizó en mantener las instalaciones limpias y cumplir con las normas básicas de convivencia, como no tirar basura, evitar el ingreso de alimentos en las canchas de pasto sintético, no fumar dentro de las instalaciones, y no llevar mascotas ni carriolas al área de atletismo.