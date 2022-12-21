Remodelarán el Bulevar Hidalgo

CASTAÑOS COAH-. Se está remodelando el bulevar Hidalgo, una de las principales vialidades del municipio de Castaños, Homero Borrego Cárdenas; director de Obras Públicas en Castaños, señaló que se van a ampliar los carriles y habló del resto de los trabajos que están por realizarse en este lugar.

Dijo que con esta obra quedará un carril de 8 metros, banqueta lateral por ambos costados son 160 metros por cada lado, 320 metros lineales en total, esta es una primera etapa la cual se piensa terminar para el día último de diciembre.

Comentó que el próximo año terminarán con la segunda y tercera etapa, pero dijo que en la primera etapa la inversión es arriba del 1 millón 800 mil pesos, el recurso total no se tiene contemplado por que cada año los precios de materiales incrementan por eso no se puede cotizar todavía.

“Como en todos los municipios, en los bulevares tienes que darle realce que es la entrada al municipio y el alumbrado está al 100%, la segunda etapa se programa el año que entra, la inversión pública ya que llega el recurso en febrero, ya se sabe cuánto recurso se tiene y dónde se va aplicar”, comentó.

Dijo que para el próximo año se tiene muchas solicitudes de pavimentación, alumbrado público, drenaje, obras que se tomarán en cuenta para las obras del próximo año, dijo que desgraciadamente sigue existiendo mucho rezago, en la mayor parte del municipio existe el rezago y esta no es la excepción.