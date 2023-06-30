Rene Eliam, el Niño Impulsor orgullosamente de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde de San Buenaventura Hugo Iván Lozano Sánchez junto al destacado alumno René Eliam Martínez Marcial de la Escuela Primaria Presidente Benito Juárez García recibieron a los representantes del Gobernador de la Entidad Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís quienes dieron formalidad a la entrega del Centro de Cómputo que el alumno obtuvo al convertirse en el “Niño Impulsor Coahuila 2023”.

Al salón de la Sección 5 de maestros arribaron las autoridades del estado entre ellos la procuradora María Leticia Sánchez Campos, el Secretario de Educación Francisco Saracho Navarro y el Dr. Mario Prudencio Valdés Garza, Director General del COECYT quienes ante la sociedad estudiantil, personal docente y padres de familia hicieron entrega del Centro de Cómputo a la escuela primaria “Presidente Benito Juárez”, por la participación del Niño Impulsor Reneé Eliam, ganador del primer lugar de la edición 2023.

El Secretario de Educación en su mensaje destacó que por segundo año consecutivo ha ganado San Buenaventura este concurso donde participan todas las instituciones de Coahuila; “Es de reconocerse la labor que se está haciendo desde las aulas, los maestros han sido pilar importante para la formación de los alumnos que junto a los papás se esfuerzan por adquirir la mejor educación, muchas felicidades también al alcalde Hugo Lozano quien es maestro y apoya desde su trinchera al sector educativo” dijo Saracho Navarro.

El Dr. Mario Prudencio Valdés Garza, Director General del COECYT dijo que desde que el niño René Eliam presentó el tema “El derecho a una educación inclusiva y a la no discriminación”, cautivó la atención de todos los presentes ya que con la manera de hacerse escuchar a través de un tema tan sensible alcanzó su objetivo y hoy se cumple con la entrega de computadoras a su plantel que elevarán la calidad de Educación.

Por su parte el Profesor Hugo Lozano y la Procuradora María Leticia Sánchez coincidieron que ha sido un gran logro que por segundo año consecutivo San Buenaventura sea representante del concurso del Niño y Niña impulsor y representar a Coahuila en la Ciudad de México, porque demuestra el esfuerzo de los alumnos defensores de los derechos de la niñez y la adolescencia.

ESTRENARÁN CENTRO DE CÓMPUTO CON NUEVAS INSTALACIONES

El alcalde Hugo Lozano informó a los padres de familia que este Centro de Cómputo será integrado a la nueva escuela que se construye derivado del convenio formado por el secretario de Educación Francisco Saracho Navarro, en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís con la Asociación Nacional del Distribuidores de Automóviles Nissan AC (Andanac).

El Director de la escuela primaria Benito Juárez, Francisco Gloria Contreras dijo que la comunidad estudiantil están muy contentos porque tendrán una escuela completamente nueva donde se invierten recursos por 10 millones de pesos.

El Centro de Cómputo vendrá a elevar la capacidad educativa de la escuela que constará de seis aulas, aula de usos múltiples, cooperativa, dos direcciones, una bodega, plaza cívica, bebederos y malla; todos los alumnos recibirán mobiliario, uniformes y hasta sus útiles escolares.