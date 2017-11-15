Reparan canchas

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El hecho de contar con 168 equipos de futbol en diferentes categorías llevó a acondicionar las canchas e incluso instalar otras nuevas en distintos sectores de la localidad durante estos cuatro años de administración del alcalde Óscar Flores Lugo.

Ligas por demás activas que van desde la infantil hasta la veteranos que funcionan todo el año, dijo el director de Fomento Deportivo, Dolores Cano Calderón que nos obliga a tener en buen estado los espacios deportivos para bien de los jugadores.

Tras señalar que es un arduo trabajo el que se realiza no solo en las unidades deportivas, el entrevistado dijo que el éxito de esta actividad se ve reflejada cuando los jugadores disfrutan de las canchas, pero que detrás de eso está todo un equipo de trabajo.

Estamos obligados a trabajar por el bien del deporte, de hecho contamos con una infraestructura de primer nivel y de buen orden a diferencia de otros municipios que no cuentan con una sola cancha, aquí tenemos siete artificiales que son bien aprovechadas.

Al hablar de su labor con los presidentes de las ligas dijo que los encargados son personas humildes que dedican mucho de su tiempo a impulsar el deporte y por ese motivo están trabajando para que los espacios que ocupan sean de los mejores.

“Sí se invierte mucho dinero en el deporte pero vale la pena porque desde niños destinan parte de su tiempo a la práctica de alguna disciplina y eso es bueno, por lo tanto nos toca dar lo mejor para que tengan en dónde hacerlo” dijo el director Dolores Cano Calderón.