Reparan el camión para discapacitados

FRONTERA COAH-.El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya dio a conocer los avances que se tienen en la rehabilitación del camión para personas con discapacidad, mismo que brindará el servicio de traslado a dos estudiantes que están en silla de ruedas para que puedan acudir a estudiar sin complicación alguna.

Es un camión para personas con capacidades diferentes y este se encontraba abandonado en el corralón de Frontera, estaba desmantelada, pero ya la echaron a andar y ya funciona.

El alcalde comentó que todos los días trasladan a cerca de 80 jóvenes a las universidades a Monclova, casi 40 jóvenes se van parados porque no caben, dos personas tienen capacidades diferentes, andan en sillas de ruedas y no se pueden subir fácilmente.

Por ello surgió la idea de rehabilitar el camión, el cual tienen una rampa que es eléctrica y con la que los joven en silla de ruedas podrán subir si problema alguno, este camioncito tiene 8 asientos y se conseguirán 8 más, tendrá en total 16 lugares más los dos espacios para personas con discapacidad.

El alcalde comentó que aún hay que hacerle algunas modificaciones, instalar iluminación, el camión puede andar en movimiento en una semana más.

"En una semana se suma al Fronterabus que ya existe para traernos a todos los chavos y que no vengan de pie, que por seguridad puedan ir sentados, el hecho de no pode subirse en silla de ruedas pues no les da tranquilidad ni comodidad", comentó.

Dijo que Frontera está comprometido con la educación por eso brindan el servicio a todos los jóvenes de las distintas universidades, como FIME, Cruz Roja, Facultad de Contaduría y Administración, así como el Tecnológico de Monclova.