Reparan el lunes pared dañada

Frontera.-Será a partir de este lunes cuando el departamento de Obras Públicas comience a reparar la pared dañada en la escuela Melquiades Ballesteros tras las fugas de agua que se generaron en la cisterna de la presidencia, trabajos que debieron esperar a efecto de que la humedad desaparezca por completo.

Fue el director de Obras Públicas Ricardo Góngora quien dio a conocer lo anterior, luego de que el pasado jueves madres de familia del grupo de 6 A nuevamente acudieran a la presidencia para exigir cumplimento a los compromisos que se formularon desde la semana antepasada.

Ricardo Góngora, dijo que efectivamente se dio un atraso en las reparaciones de la pared de la escuela ya que había mucha humedad y aunque ya se solucionó el problema de la cisterna, indicó que la humedad impedía realizar los trabajos en el salón.

Explicó que justamente por ello es que se esperaron durante toda la semana que hoy concluye para que el salón esté libre de la humedad y de esa forma poder arrancar con los trabajos de reparación en la pared afectada, ya que es parte de los acuerdos que obtuvieron con las madres de familia.

Explicó que esperan ya no se repita la situación con las reparaciones que se hicieron a la cisterna así como en la pared del lado que corresponde a la presidencia, pues no se pretende generar ninguna afectación al plantel educativo.