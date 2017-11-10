Reparan el puente sobre canal de riego

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Personal de Servicios Primarios llevó a cabo el arreglo del puente ubicado sobre el bulevar Francisco Villa por donde pasa el agua de uso que lleva al sector norte de la localidad.

Trabajos que consistieron en la colocación de placa de concreto armado para que soporte el peso de los automóviles y tráfico pesado, además servirá como paso peatonal ya que muchas personas caminan por ese tramo para llevar a sus hijos a la escuela.

Víctor Manuel Vaquera Galván, quien se desempeña como director de Alumbrado Público y a quien se le encomendó la supervisión de la obra comentó que esta inició el pasado domingo, aprovechando el poco tráfico vehicular pero que fue hasta el miércoles cuando concluyó de manera definitiva.

Dijo que este puente es muy importante porque es de los que conducen el agua para el riego de los solares que están ubicados en la zona norte y que tienen derecho a horas de agua a la semana.