Reparten despensa a 375 ex obreros de AH

FRONTERA, COAHUILA.-

El equipo de Mejora Coahuila en el municipio de Frontera entregó apoyo de canasta básica a 375 obreros afectados por la crisis que desde hace años enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA). Las entregas se realizaron tanto en las oficinas del programa como en diversas colonias donde se tienen identificados a extrabajadores de la acerera.

Orlando Hipólito Plaza, encargado del programa en esta región, señaló que aún faltan muchos más por atender, ya que una parte importante de los trabajadores migraron en busca de empleo fuera del municipio, del estado e incluso del país.

"Ellos tienen que buscar otras fuentes de trabajo, por eso ya no los encontramos y otros ya no están en el estado o en el país. Este apoyo seguirá entregándose, aunque no sabemos cuándo será la siguiente ocasión", expresó Hipólito.

Durante las asambleas realizadas en las colonias, además de la entrega de despensas, Mejora Coahuila ofreció a los exobreros materiales de construcción a bajo costo, así como acceso a brigadas de salud y otros programas sociales enfocados en mejorar su calidad de vida.

El programa continuará en operación con visitas a campo y actividades comunitarias para alcanzar al resto de los beneficiarios, mientras se mantiene la atención prioritaria a quienes aún padecen los estragos del paro en la planta siderúrgica.