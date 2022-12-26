Reporta Piña anomalías de antecesor

FRONTERA COAH-. La Auditoría Superior del Estado encontró irregularidades durante la administración de Florencio Siller el ex alcalde de Frontera, ante esto el alcalde Roberto Piña señaló que por obligatoriedad acompañaron a los auditores sin embargo dijo que este es un tema que le compete al estado.

“Nos hicieron acompañar a los auditores y nos dimos cuenta que tenían muchas cosas, pero nomas nos dimos cuenta porque no nos dieron nada, copia de nada, pedimos que si nos harían llegar y nos dijeron que no, que era un tema de ellos”, comentó el alcalde.

Dijo que esto es un tema que le compete al Estado, el ejercicio del presupuesto del 2021, Roberto Piña y su administración no tiene nada que ver por lo que se tendrá que trabajar ante la auditoría.

El alcalde comentó que en la pasada administración Frontera era uno de los cinco o seis municipios de los 38 que salen con mayor número de irregularidades en el Estado, pero dijo que él no tiene como actuar pues es un tema que no le incumbe como autoridad es más bien otro tipo de autoridad.

“Lo que sí es que revisaron de nuestra administración es el primer semestre y solamente se tienen dos observaciones y son de carácter muy sencillo se está haciendo todo el ejercicio de gobierno de manera que estén al pendiente de todo lo que se ha realizado”, comentó el alcalde.

Comentó que de la administración pasada las irregularidades son en la obra pública, son temas de renta y de obra pública, falta de comprobación de costos, pero recalcó que ese tema lo tendrá que ver la Auditoría Superior del Estado con quien haya sido responsable de este tema de administración.