Reportan delicado a detenido por policías

Pero también reportan delicado a uno de los policías lesionados.

Como se recordará el señor Raúl Padilla fue captado en el video de los elementos de SP mientras se negaba a ingresar a su negocio para ingerir bebidas embriagantes.

FRONTERA., COAH.- En duda se encuentra la situación legal de los policías que detuvieron al señor Raúl Daniel Padilla, uno de los involucrados en el pleito al exterior de un taller mecánico en la Zona Centro, luego de que el IMSS lo reportara como grave.

Fue el Jurídico del Departamento Alán Cardoza quien explicó que en primera instancia ambas partes involucradas denegaron responsabilidades y no abrieron carpeta de investigación, toda vez que no hubo denuncia, por lo que los detenidos salieron en libertad aun y cuando causaron lesiones serias a por lo menos seis elementos del departamento.

Dijo que por el momento el departamento jurídico no ha sido notificado sobre la situación de uno de los involucrados en la riña, sin embargo, aseguró que, si la llegaran a recibir, realizarían la investigación correspondiente para determinar si tienen o no responsabilidad los oficiales.

Mencionó que, si después de la investigación se determina que los elementos sí tuvieron responsabilidad, será enviado el caso a la comisión de honor y justicia para su revisión, ya que el Ayuntamiento no va a solapar las malas acciones de nadie.

"La comisión se encarga de investigar y si los elementos tuvieron alguna responsabilidad se les sanciona y se les da de baja, por ahora están separados de sus cargos toda vez que no pueden laborar porque ellos también se están rehabilitando de las lesiones que sufrieron a manos de los ciudadanos que se negaban a ser detenidos".

Explicó que si reciben alguna notificación por parte de la familia de los afectados que amerite investigación, de manera inmediata van a separar a los elementos de su cargo, pero no se puede actuar en contra de ellos sí no existe una denuncia, toda vez que luego de que se dio este caso, ambas partes decidieron no levantar ninguna denuncia.