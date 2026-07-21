Reposición de red de agua en La Sierrita beneficia a 5000 habitantes

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera inició una obra de reposición de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la colonia La Sierrita, con el propósito de mejorar el suministro y la infraestructura hidráulica del sector.

Los trabajos se realizan en la calle Victoriano Cepeda, entre De la Cruz y la carretera 30 de Frontera, e incluyen además la interconexión en el cruce de Tacuba y Victoriano Cepeda.

La obra consiste en la reposición de 458.72 metros lineales de red y tomas domiciliarias, con una inversión total de 2 millones 167 mil 977 pesos con 42 centavos.

De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto beneficiará de manera directa a 5 mil habitantes de la colonia La Sierrita, quienes contarán con una red hidráulica renovada que permitirá mejorar el servicio y reducir problemas derivados del deterioro de la infraestructura existente.

Con estas acciones, SIMAS Monclova-Frontera continúa con el programa de modernización de la red de distribución de agua potable en distintos sectores del municipio.