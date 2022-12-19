Requiere INE de personal profesionista

SALTILLO, COAH.- El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, José Luis Vásquez López, señaló que el Plan “B” que propone el Presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, pone el riesgo al Instituto Nacional Electoral, debido a que se necesita personal con experiencia para que labore dentro del organismo.

“Lo que proponen es realmente abrir la puerta a personas sin experiencia que puedan estar al frente de situaciones importantes para el ejercicio de la democracia, así como la organización de las elecciones; por eso es necesario tener personal capacitado en los procesos electorales que tengo los antecedentes y la experiencia necesaria para la transparencia de los comicios”, explicó Vázquez López.

El funcionario agregó que existe un riesgo de temporalidad cuando se involucren personas que se dedican a actividades ajenas al trabajo que se desarrolla en el Instituto Nacional Electoral: “Nosotros tenemos ya un servicio profesional, pero el Plan B busca desaparecer a la Secretaría Ejecutiva y el servicio profesional de carrera, eliminar direcciones, áreas y unidades técnicas, todo esto bajo el argumento de la austeridad”.

En las propuestas aprobadas de la Reforma electoral se encuentra la de compactar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar el servicio profesional electoral, restar facultades a la autoridad para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios.

De igual manera, limita las facultades del INE para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves; desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE.