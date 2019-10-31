Resalta DIF tradiciones mexicanas

FRONTERA, COAH.- Con la intención de fomentar las tradiciones mexicanas, el DIF municipal realizó una demostración de altares de muerto, donde participaron las personas que acuden a los diversos centros comunitarios, llenando de olores y sabores muy mexicanos el recinto donde los presentaron.

Todos los altares estaban realizados llenos de colorido, con objetos que eran del gusto de los fieles difuntos.

La Presidenta del DIF Martha Bertrán de Siller dijo que es muy importante que los niños, jóvenes y adultos preserven y difundan las tradiciones mexicanas, ya que están llenas de historia, color, folklor y sobre todo de creencias que vienen desde años ancestrales.

Para este concurso se solicitó a los cuatro centros comunitarios que se encuentran en el municipio, que participaran realizando un altar, resaltando con alimentos, flores, veladoras, fotografías y objetos que gustaban los fieles difuntos, cada uno de los 7 pisos cuyo significado tiene que ver con el regreso de los fieles difuntos al mundo terrenal, donde sus seres queridos, familiares y amigos los esperan.

Las personas que realizaron cada altar, colocaron las ofrendas que llenaron de olor y sabor las instalaciones del DIF, hasta donde se dieron cita funcionarios municipales, miembros de la comunidad y representantes del departamento de arte y cultura, quienes se encargaron de revisar cada uno de los altares para determinar quien cumplió con todas las características que deben de tener.

Uno a uno los altares fueron observados por los asistentes quienes reconocieron el gran esfuerzo realizado por los integrantes de los grupos de adultos mayores, zumba, discapacidad y manualidades, a quienes se les entregó la cantidad de 2 mil 500 pesos para que realizaran sus festejos del día de los muertos.

Cabe mencionar que estos proyectos son realizados con la finalidad de resaltar las tradiciones mexicanas, las cuales en algunas regiones han sido desplazadas por creencias de otros países.