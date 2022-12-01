Rescatan bomberos de Frontera a gatito

El Heroico Cuerpo de Bomberos Frontera rescató a un gato que se encontraba en lo más alto de un poste de luz de la colonia Bellavista y liberó a un tecolote que fue localizado en una empresa de la Carretera 30.

Una vez más los elementos de Protección Civil y Bomberos a cargo de Ángelo Grimaldo Barboza, demostraron la buena capacitación que tienen para rescatar animales que se encuentran en peligro y llevarlos a un lugar seguro o retornarlos a su hábitat.

El Tecolote, fue liberado en una zona despoblada.

Este departamento atiende un promedio de 230 servicios por mes que tienen que ver con incendios, fugas de sustancias químicas, accidentes vehiculares y otros reportes, sin embargo, también tienen su lado humano pues sin importar que arriesguen su vida protegen los animales de la ciudad.

Grimaldo Barboza, indicó que los ciudadanos de la colonia Bellavista solicitaron el apoyo ya que el felino comenzó a maullar y era difícil que bajara del poste.

Los bomberos atendieron de forma favorable el reporte y subiendo a una escalera lograron atraparlo con un chaquetón de bombero.

"Se dice fácil pero este tipo de situaciones sí representan riesgo porque los bomberos suben en escaleras y es una altura muy peligrosa, pero hacen su trabajo con gusto y con seguridad", mencionó.

En la empresa Danhil de México fue resguardado en una caja de cartón el ave Tecolote que se encontraba en buenas condiciones de salud la cual fue llevada a despoblado para que se incorporara a su hábitat natural.