Respalda Frontera a familia Burciaga

FRONTERA COAH.- Todo el apoyo y respaldo para la viuda de Luis Burciaga el elemento de Seguridad Pública que murió en funciones, el alcalde Roberto Piña manifestó que no se ha perdido la comunicación con la familia, dijo que seguirán al pendiente e hicieron el compromiso de seguir con los dos hijos en su proceso educativo.

Una vez más el alcalde lamentó lo que sucedió, fue una tragedia que no debió pasar pero que lamentablemente existe, dijo que como Ayuntamiento se hicieron cargo del funeral, el tema del panteón, reiterando que a la viuda de Burciaga se le ha apoyado en todo momento y se seguirá ayudando sin embargo lo que no puede, es generar un tema que no sea conforme a la ley.

El elemento dejó a dos hijos adolescentes a los que se les apoyará en su instrucción educativa, el día del sepelio la Policía del Estado llegó y le dio una fuerte cantidad de recurso a la viuda, lo que corresponde al municipio es lo que indique la ley aparte de que el responsable que ya está detenido tendrá que hacer reparación de daño por haber privado de la vida al elemento.

“Sí quiero que se sepa que es un tema de responsabilidad bajo ninguna circunstancia es un tema que tenga que ver con otro sentido, nosotros seguiremos ayudando, no se acaba el tema, estamos al pendiente y seguiremos al pendiente”, mencionó el alcalde.

Lamentablemente la administración no cuenta con un tema de una pensión, aunque están con finanzas sanas por lo que podría certificarse con algún consorcio empresarial pero también tendría que ver el tema de los empleados.

El alcalde dijo que se está revisando el tema de un seguro de vida porque los trabajadores de la presidencia municipal históricamente no tienen un tema así, por lo que se tiene que trabajar pero para que eso funcione se requiere también del apoyo del Estado.

“No es algo que se arregle de la noche a la mañana, las finanzas de este municipio están sanas para empezar este ejercicio pero no sería de manera inmediata uno que tiene que haber una reglamentación, se tendría que dejar pasar algunos años pero con esfuerzo puede funcionar, se trabaja porque haya más seguridad para los trabajadores sobre todo para los policías y quienes están en tema de riesgo”, comentó.

El alcalde mencionó que espera pronto se va a reunir con el próximo gobernador de Coahuila a quién le planteará la importancia que es que los elementos tengan un seguro de vida y también un tema de pensiones.