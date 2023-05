Respalda Piña a los obreros de AHMSA

FRONTERA COAH-. Durante más de dos meses no han tenido ingresos los obreros de AHMSA, ¿Cómo se les dice que se manifiesten de manera pacífica?, señaló el alcalde Roberto Piña quien reiteró total apoyo para los trabajadores de la empresa dijo que tiene confianza en que pronto recibirán buenas noticias.

El alcalde comentó que el consumo ahí está, el pago de la luz, el agua, la renta, la escuela, los gastos de los hijos, si no está el ingreso de alguna manera tienen que buscarlo, es un problema social que se debe atender de forma responsable.

"Para eso necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para las acciones, abrir las alertas y ponernos a generar acciones que realmente generen bienestar en las familias, desde nuestra responsabilidad municipal, el estado, el federal, no se puede ser irresponsable", comentó.

Si irrumpen en la tranquilidad, son personas que necesitan, dile a alguien que su hijo está sin comer que haga una manifestación de forma pacifica, dile a alguien que no tiene luz desde hace dos meses que haga una manifestación pacífica, dile al que no está mandando a sus hijos a la escuela, por cuestiones de alimentación, no se puede", comentó el alcalde.