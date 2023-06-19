Respalda Riquelme coalición

TORREÓN, COAH.- La alianza PRI-PAN-PRD debe seguir para las elecciones presidenciales del próximo año y observar el modelo Coahuila, donde obtuvo el triunfo electoral, señaló ayer el Gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme.

"La alianza, bajo mi criterio, debe de continuar, debe seguir y debemos de observar el modelo Coahuila, creo que es dentro de la oposición un modelo válido.

"El modelo Coahuila tiene algo muy importante: un buen candidato, y la selección de un buen candidato se da bajo distintos parámetros, debe ser el o la, más congruente, serio, empapado de la problemática del país. Lo que debe tener un candidato es ser empático, carismático ante la sociedad", indicó

El mandatario priista reconoció que la oposición ya va tarde frente a Morena para perfilar a su candidato presidencial.

"Creo que vamos retrasados, eso sí, en la selección del candidato", dijo en rueda de prensa.

En Coahuila, agregó Riquelme, la ciudadanía pudo advertir en los pasado comicios cuál era la opción para poder seguir con un proyecto viable en la entidad, y la ganadora fue la candidatura de Manolo Jiménez, encabezando a la alianza del PRI, PAN y PRD.