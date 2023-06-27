Responde Iglesia a obreros de AHMSA

FRONTERA COAH-. Paulo Sánchez Valencia; sacerdote de la Parroquia Verbo Encarnado, sigue cumpliendo con el compromiso de la iglesia con la sociedad y es que la mañana de ayer, salió de la iglesia en una camioneta cargada de despensas que personalmente entregaría a las familias de los obreros de Altos Hornos de México de Frontera que atraviesan por una situación económica difícil.



“Como responsabilidad y compromiso de la iglesia a nivel social que el papa nos pide en este tema, una de esas que debemos es acompañar a los más vulnerables en sus necesidades básicas y caminar con ellos”, comentó el alcalde Paulo Sánchez.

La Parroquia del Verbo Encarnado ha sido bendecida por la comunidad que siempre es muy solidaria con los migrantes, por lo que de lo mucho que llevan y comparten decidieron compartir con las familias que lo necesitan en este tiempo de crisis y situación económica fatal a través de la empresa de Altos Hornos de México.

Explicó que en un inicio se tenía un padrón de 350 familias, actualmente el padrón es de 625 familias, son solamente familias del municipio de Frontera, se les entregó despensa, paquete de papel higiénico, huevo y pan.

El padre mencionó que esto empezaron hacerlo desde hace aproximadamente un mes cuando recibieron apoyo de unas empresas, así como amistades del padre que radican en Estados Unidos y que tienen amor por México.

El mismo padre va a recoger estos apoyos a Estados Unidos pero a veces pueden pasar un poco de las despensa que le donan porque a veces los mismos mexicanos son algo exigentes en la garita que piensan que lo que quieren es lucrar, no los dejan pasar tanto.

De la localidad solo una empresa se sumó al proyecto y otros amigos de la Región Centro, el padre dijo que como iglesia confían más e Dios, la parroquia no es de dinero pero existe la obra de Dios para ayudar, para poder hacerlo solamente hay que querer hacerlo.