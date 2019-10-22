Retiran 5 autos por placas vencidas

FRONTERA, COAH.- Un total de 5 vehículos fue el resultado de un operativo colocado por el Sistema de Administración Fiscal Federal en la calle Progreso de la Zona Centro de esta ciudad, donde más de 10 elementos en unidades de la Policía Civil de Coahuila realizaron la revisión de vehículos.

Durante el operativo que duró poco menos de una hora, se realizó el señalamiento a algunos de los automovilistas que contaban con placas vencidas, para que obtuvieran la documentación y realizarán el pago en el módulo colocado en la misma calle.

Fueron vehículos sin placas o que contaban con laminado del 2016 y años anteriores a quienes se les realizó de forma inmediata el retiro del vehículo, siendo personal de grúas salas quienes realizaron el levantamiento de los automóviles que fueron llevados al corralón.

Los automovilistas que solo adeudaban del 2016 al 2016 cubrieron el pago de una multa de 1000 pesos y se les recomendó regularizar su situación.

Cabe señalar que a los automovilistas que contaban con placas del 2018 solo realizaron el trámite y cubrieron una multa en la camioneta con módulo de trámites, donde se les entregó un documento para que acudieran a pagar a una tienda de conveniencia y de esa manera evitar que les retirarán su vehículo.

Uno de los automovilistas comentó que le solicitaron el pago de mil pesos de multa por contar con adeudos del 2017 y 2018, por lo que de forma inmediata solicitó la orden de pago y acudió a las oficinas de Recaudación de Rentas para regularizar su situación.

Los encargados del operativo explicaron que estos serán reanudados en los diversos municipios de la región centro con la intención de que la ciudadanía regularice su situación de control vehicular y adquieran sus nuevas placas para poder circular con total tranquilidad.

Es importante recordar que la colocación de los módulos y los operativos iniciaron en el mes de agosto y fueron frenados de manera momentánea en el mes de septiembre con la intención de que los ciudadanos realizaran el trámite, sin embargo hasta el momento aún se cuenta con rezago en los pagos de tenencia en las oficinas de la Recaudación de Rentas.