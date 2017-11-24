Retiran árboles de la calle Juárez

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Personal de Ecología realizó el retiro de arboles de la calle Juárez de la zona Centro porque afectaban los cables de luz generando cortocircuitos y hasta incendios inquietando a los vecinos.

Rolando Sánchez Fabián, director de Ecología comentó que esta situación se presenta en todos los sectores de la ciudad y que en realidad es un trabajo que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad porque deben cuidar sus instalaciones y cableado, pero ante la gravedad del problema decidieron entrar ellos pues los vecinos ya no quieren quedarse más días sin el servicio de energía eléctrica.

El problema se agrava más cuando hace aire pues mueve las ramas de los árboles y choca con los cables juntándolos y haciendo cortocircuito, por ese motivo y ante el pavor de los vecinos es que decidimos actuar”, comentó.

Para la ejecución de los trabajos fue necesario hacerse de equipo y herramientas adecuadas, además de guantes aislantes para que los trabajadores no corrieran riesgo de electrocutarse ya que debido al aire los cables quedaron enredados en los árboles, por lo que las labores de poda duraron alrededor de seis horas.