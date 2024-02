Retoman operativos contra los InDirver

FRONTERA COAH.-El Ayuntamiento de Frontera retomó los operativos contra In Driver, esta vez se instalaron en la calle Carranza de la colonia Americana, es debido a que no se tiene autorización para que estas unidades estén operando en la ciudad por la seguridad de los ciudadanos ya que muchas veces los conductores no están identificados.

No se tiene información oficial por parte del departamento de Transporte y Vialidad pero de acuerdo a operativos pasados, se aplican multas a quienes violan la ley brindando un servicio del que no están autorizados.

Cabe mencionar que hace algunos meses en uno de los operativos realizados se encontraron al conductor del in Driver con brazalete electrónico en uno de sus tobillos, cuando fue sorprendido por las autoridades por prestar el servicio para el que no tiene permiso, le detectaron el aparato y lo cuestionaron al respecto.

Trascendió que el joven conductor del In Driver tenía una medida de restricción del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, él mencionaba que no era un delincuente y que lo único que estaba haciendo era trabajar.

El alcalde Roberto Piña ha mencionado en repetidas ocasiones que no está en contra de la gente que está trabajando sin embargo es un tema de orden y de seguridad, por lo que ha mencionado que sí los conductores de In Driver quieren operar en Frontera tienen que cumplir con ciertos requisitos tal y como lo hacen los choferes de los taxis que tienen una base, están identificados y pagan impuestos estatales y municipales.