Revisa Infonavit casas del Rieles del Valle

FRONTERA COAH.- Gustavo Ernesto Díaz delegado del Infonavit en Coahuila estuvo en la colonia Rieles del Valle para dar seguimiento a las quejas que los vecinos plasmaron en un oficio que fue entregado en Saltillo, relacionadas a la mala calidad con la que fueron construidas.

En el lugar también estuvo presente el alcalde Roberto Piña así como el dueño de la Constructora y los vecinos a los que se les ha cuarteado su vivienda que fueron revisadas una a una para determinar el daño.

Se construyeron las viviendas por la constructora GUAO SA, una vez que habitaron detectaron que paredes y lozas se están cuarteando, hay humedad en el subsuelo, desniveles en pisos, no hay tierra conectada lo que ocasiona constantes cortocircuitos.

El alcalde Roberto Piña se comunicó con el delegado porque representantes de constructora hacen caso omiso de estas quejas y denuncias de los vecinos que están en una lista y aunque no estén en la lista se les dará seguimiento a sus problemas.

"No es necesario ir hasta Saltillo aquí tenemos una oficina, todo derechamente que tiene un crédito con Infonavit que tiene garantía por parte de la empresa ya se tuvo reunión con Andrés Oyervides en Saltillo, Infonavit no venimos a hacer estudio no somos peritos pero sí venimos a mostrarles que abarca la garantía de su vivienda que se debe hacer valer", señaló el delegado en su visita a este sector.

Dijo que las garantías están en el contrato que a su vez están en la escritura y que deben prevalecer, sí hay un tema donde hay situación de movimiento de tierra y otra cuestión se tiene que solicitar estudios para determinar el daño. Toda vivienda nueva el derechohabiente tiene un seguro de calidad de vivienda que ayudará en caso de que constructora haya cumplido con todo pero si no, por eso Infonavit estuvo ayer con los vecinos.

"El Infonavit es un derecho como trabajadores no importa si está o no al corriente con el crédito, casa por casa vamos a ir, vamos a platicar esto es un seguimiento en donde estaré encargado e ir de la mano con constructora para que cumpla con garantías y si el problema es más grave vamos a acudir al seguro de la vivienda", señaló antes de empezar un recorrido por el lugar.