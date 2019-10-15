Revisan obras de Copladem

FRONTERA., COAH.-Miembros del comité de planeación se reunieron para realizar la revisión de las obras realizadas en lo que va del año, esto debido al incremento de proyectos en instituciones educativas por los cambios en las reglas de operación interpuestas por el gobierno federal en los estados.

La directora de Copladem Margarita Rodríguez Riveras explicó ante los miembros de la comisión que el techo financiero de este año es de 14 millones 516 mil 216 pesos y tuvo como beneficio excepcional el ser aplicado en obras prioritarias en planteles educativos, además en proyectos de agua potable, drenaje, red eléctrica, urbanización, vivienda y salud.

Este año se invierten más de 14 millones 516 mil 216 pesos en beneficio del sector educativo y de mejoramiento social.

Dijo que de acuerdo a las modificaciones se pudo trabajar en todos los sectores, dando prioridad a los espacios educativos, así como a los proyectos de mejoramiento urbano, que son los que se cerrarán los trabajos de este año.

Explicó que con la nueva normatividad se pudo ampliar los campos de acción, por lo que todo el recurso se está aplicando concretamente en beneficio de los estudiantes, así como los sectores vulnerables como son las personas de la tercera edad, realizando proyectos de construcción de rampas estratégicas, eliminando barreras arquitectónicas en espacios mal construidos.

Así mismo señaló las entregas en los planteles que fueron beneficiados con estos recursos las escuelas Ramón Flores Ortega, Club de Leones, Sor Juana Inés de la Cruz, Club de Leones y Secundaria No.64 beneficiando a 22 mil estudiantes, así como a los vecinos que se les realizó la construcción de cuartos, baños, introducción de red de drenaje, agua potable y rehabilitación de viviendas entre muchos otros beneficios.