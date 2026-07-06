Inicia revisión físico-mecánica de taxis en Frontera

FRONTERA, COAH.– La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera inició este lunes la revisión físico-mecánica de las 224 unidades de taxi que operan en el municipio, con el objetivo de verificar que cumplan con las condiciones de seguridad, documentación y reglamentación establecidas en la Ley de Transporte.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que las inspecciones comenzaron en la estación de Bomberos, ubicada sobre la calle República, con las bases Tres Estrellas y Nuevos Taxímetros CTM.

Explicó que las revisiones se programaron por bases para agilizar el proceso y concluir durante esta semana. Tan solo en la primera jornada se prevé inspeccionar alrededor de 30 unidades. Durante la revisión, los inspectores verifican las condiciones mecánicas y estéticas de cada vehículo, tanto en el interior como en el exterior, además de revisar la documentación del conductor, como licencia vigente, tarjetón, tarjeta de circulación y póliza de seguro.

Ibarra Guajardo señaló que cada concesionario recibe un formato donde se registran los hallazgos detectados y firma una carta compromiso para corregir las deficiencias en un plazo máximo de 15 días. Advirtió que, en caso de incumplimiento, los concesionarios podrán hacerse acreedores a las sanciones previstas en el Reglamento de Tránsito.

El funcionario destacó que la alcaldesa instruyó dar especial atención a que todas las unidades cuenten con póliza de seguro vigente, al considerarlo uno de los requisitos más importantes para brindar seguridad a los usuarios. Asimismo, indicó que el próximo martes se realizará una jornada extraordinaria para las unidades que no puedan acudir en la fecha asignada por encontrarse en reparación o por alguna otra causa. La revisión será de las 9:00 a las 12:00 horas en las oficinas de la Dirección de Transporte y Vialidad.

Respecto a los operadores, explicó que también se verifica que cuenten con su tarjetón vigente, documento que únicamente se expide tras acreditar el examen toxicológico, requisito indispensable para prestar el servicio de transporte público.