Rifa Hugo Lozano regalos a papás

San Buenaventura, Coahuila.- Bien consentido que tiene el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez a los papás de San Buenaventura y previo al día de su celebración hizo una rifa de regalos entre los jefes de jefes.

La convocatoria a participar en este sorteo se hizo por los diferentes medios de comunicación y su página oficial de Facebook donde se invitó a las familias para anotar a los papás y obtener un boleto, inclusive quienes no tenían acceso a las redes sociales pudieron anotarse en Presidencia Municipal.

El pasado jueves 14 de junio se cerró el registro de papás participantes y la rifa fue por Transmisión en Vivo en la FanPage "Hugo Lozano" por el propio alcalde quien hizo gala de buenos deseos a los sambonenses así mismo aprovechó para invitarlos al Monumental RibEye Fest del próximo 23 de junio en Plaza de Feria.

“El Canelo” se la rifó con atractivos premios a los papás de la Tierra de hombres trabajadores; desde asadores, bocinas, pantallas plasma, vasos cerveceros, herramienta, utensilios y accesorios para parrilleros,

Entre los ganadores destacan Josué Eliud Vázquez, Héctor Manuel Iracheta, José Adán Cabrera, José Alberto Rubio, Leonel Sarabia, Erasmo Rendón, Eloy Iglesias, Sergio Rodríguez, Gustavo Herrera, Armando Valadez, Fidencio Ramos, Leopoldo González, Sael Palos entre más papás que fueron anotados por sus hijos y ellos mismos.