Rinden homenaje a Enrique Ayala

San Buenaventura, Coahuila.- En un ambiente muy significativo para los habitantes de San Buenaventura y familiares del fundador de la Monumental Plaza de Toros e instalaciones de la Feria más rimbombante de la región y norte del país, el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez ofreció merecido homenaje al soñador Enrique Ayala Rodríguez.

Habitantes de la colonia 18 de Febrero, su esposa Flor Estela Quintanilla e hijos Enrique, Flor y Abel son los testigos fehacientes de la grandeza del amor que guardaba el ex alcalde para su pueblo, motivo por el cual el la Administración que preside el profesor Hugo Lozano decidió honrar la memoria del sambonense construyendo un Paseo Recreativo con su nombre.

Ahí mismo en un espacio remodelado ubicado en la entrada a los terrenos de feria se hizo la Develación de la Placa en el monumento con el busto de Don Enrique Ayala Rodríguez donde el alcalde Hugo Lozano, los miembros del honorable ayuntamiento y su familia posaron y escucharon la basta trayectoria del buen hombre.

Su hijo el doctor Abel Ayala Quintanilla compartió una semblanza del homenajeado padre, resaltando al equipo de personas que trabajaron hombro a hombro aproximadamente hace 38 años.

“Recordamos cuando a mi papá se le ofreció participar para buscar la alcaldía y gobernó por los años 1985- 1987; en ese momento él se dedicaba solamente al comercio, estaba casado, tenía 46 años de edad y como padre de 3 hijos sus aspiraciones en ese momento no eran precisamente del ámbito político sin embargo se animó porque Él tenía un sueño desde muy joven, su sueño era construir una Plaza de toros, cabe resaltar que la inició recién casado cuando la quiso hacer por su cuenta pero no pudo solo y por supuesto se quedó la obra inconclusa, esa fue la razón por la que él accedió a participar en la alcaldía.

Siendo alcalde propuso al Gobernador de Coahuila en turno el apoyo para la Monumental plaza de toros con instalaciones más amplias y funcionales para sus fiestas patronales ya que en el año 67 había sido presidente del comité de las ferias de ese año y él siempre había querido establecer unas mejores instalaciones con un Palenque, cancha y la construcción necesaria, sin embargo le decían que no era viable por ser un pueblo pequeño.

Por lo tanto como alcalde inició el sueño de construir la monumental plaza de toros, se llevó a cabo por medio de las ganancias de las fiestas patronales de 1985 - 1986 y se terminaron de pagar las facturas pendientes con las fiestas patronales de 1987 donde también se obtuvieron recursos de personas que de forma particular en su momento gustaron donar de manera en efectivo para la construcción de la plaza de toros y él comentaba que gente de Monclova y sus alrededores participaron con la colaboración económica para su realización; empresas refresqueras y cerveceras participaron para poder terminar con la construcción de esta obra .

Don Enrique platicaba siempre la historia de la plaza de toros y de las instalaciones de la feria que en su primer año de alcaldía acudieron con el gobernador del estado para pedir

ayuda en la construcción de esta obra pero él le comentó que era un pueblo muy chico y no necesitaba ni una monumental plaza de toros ni unas instalaciones más amplias ni más modernas para las realizaciones de sus festividades en cambio él le ofreció regalar un lienzo charro que acaban de desarmar allá por Saltillo en aquellas épocas, que era muy grande, armable de fierro y de tablones a lo cual él alcalde Ayala se rehusó diciendo que San Buenaventura necesitaba una monumental plaza de toros con mejores instalaciones que tuviera un Palenque una exposición para la ganadería local y una cancha y con o sin su apoyo que se iba a realizar con las ganancias de las festividades por el crecimiento de San Buena y por su cercanía con Monclova y Frontera que en el futuro estas ganancias de las festividades iban a retribuir en mejoras para el pueblo incluso que se podían utilizar las instalaciones en épocas de no ferias y que en el futuro iban a llegar a ser un orgullo para los habitantes.

Fue durante el proceso de elaboración de estas instalaciones cuando los seguidores del proyecto vieron que el camino no era fácil incluso fue atacado por sus pensamientos y en periódicos locales de la localidad publicaba. que era un dinero desperdiciado, que era un dinero que se tenía que invertir en otra cosa, incluso que estaba desquiciado.

La Familia tiene esos periódicos que el ex alcalde guardó donde se decía que era una obra que iba a quedar como un elefante blanco o como un nido para aves que porque nunca iba a tener utilización.

Con mucho sacrificio la obra se inició aproximadamente en septiembre de 1985 después de las primeras festividades en la plaza del centro y se concluyó en Julio de 1987; casi para cumplir 2 años de iniciada la obra en un área que solamente contaba con Tierra de labor y casi no había población al llegar la finalización de la obra, apenas unas pocas horas antes de empezar la Feria, se

completó la instalación de la energía eléctrica 1 hora o 2 horas antes de que se hiciera la coronación inaugural donde se presentó Pedro Fernández, Lucero y la cantante Prisma, entonces no pudieron vocalizar ni hacer ensayos porque no había energía eléctrica y ya estaban diciendo que amenazaban con que no se iban a presentar, finalmente se presentaron y al concluir el evento de coronación de la reina Victoria Ludivina Hinojosa Gonzalez reina de 1987, mucha gente rodeaba a Don Enrique Ayala y a sus colaboradores para felicitarles por el éxito de la labor terminada; y un periodista de Saltillo le preguntaba insistente que qué se siente que el elefante blanco se vistió de color y de alegría en este día de inauguración, y él le comentó No tienes que hacer caso a lo que te dice la gente si tú tienes que hacer una cosa hay que hacerla; y se rió .

Don Enrique mencionaba siempre que esta obra fue terminada gracias a la colaboración de muchos amigos y colaboradores de su cabildo asi como los presidentes de los comités de Feria de su trienio cuando estuvo el señor Julián Varela, Óscar Villarreal y Lucio Pérez porque él siempre decía que también ellos trabajaron hombro con hombro con él para la construcción de la plaza de toros.

Hoy a 36 años de su construcción esta obra sigue estando en plenitud, fuerte, joven, creciendo robusta y produciendo frutos en la entrada del pueblo para que como él decía para que lo vean los de Monclova y los de Torreón o Durango que pasan por aquí porque aquí es entrada y salida de San Buena.

El Dr Abel Ayala casi con un nudo en la garganta agradeció al alcalde Hugo Lozano y Cabildo por darle un reconocimiento a su papá, fueron tantos años de la elaboración de esta obra, pero también durante varios años después de que él salió se decía como lo que se suele decir “robó dinero y sobre esto agarró terrenos, cuando nada más nosotros sabíamos cómo andaba porque quedamos en bancarrota con empresas empeñadas en el

banco porque él se dedicó plenamente a la construcción de esta obra y a servir, entonces es un gusto que aunque han pasado tantos años se le reconozca de esta forma muchas gracias” exclamó.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Antes de develar la placa y busto en honor a un hombre apasionado por su pueblo como Don Enrique Ayala, el alcalde Hugo Lozano dijo es un gesto simbólico y significativo para el municipio y es una manera de perpetuar la memoria, recordándonos que debemos siempre seguir echándole ganas con todo el esfuerzo para seguir adelante y trabajar por el bienestar común y luchar por un futuro mejor.

“Don Enrique Ayala fue un ser humano destacado y un gran líder, a través de una placa y un busto como homenaje agradezco infinitamente a la familia las facilidades que nos brindaron para llevar a cabo este sencillo pero muy sentido homenaje póstumo para la gente de la Colonia 18 de Febrero que merece obras importantes”