Riquelme será el Gobernador: RMV

Frontera.-Aunque sea de última hora, la noticia de que Miguel Ángel Riquelme será el gobernador de Coahuila se tendrá antes de concluir el mes, sostuvo el gobernador Rubén Moreira Valdez quien además dijo que por ello el proceso de entrega recepción sigue su rumbo con algunos nombramientos en su administración pero que se mantendrán en el siguiente sexenio.

El mandatario estatal se refirió a nombramientos que se han hecho como en la dirección del hospital materno infantil que la próxima semana entregan ya con personal y equipo todo pagado para que su arranque oficial no se detenga y se ponga en marcha desde el momento de su entrega.

Expreso que no tiene duda alguna de que Miguel Riquelme será su sucesor a pesar de que aún no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades electorales que son las que tendrán la última palabra en cuanto al resultado de la elección del pasado mes de junio.

Sobre los ex candidatos a la gubernatura que ahora siguen detallando que habrá anulación dijo que lo único que buscan son reflectores porque tienen pretensiones de contener por otros cargos públicos como diputaciones o senadurías pero que fuera de eso también saben que es Miguel Ángel Riquelme el próximo gobernador de Coahuila.

Rubén Moreira Valdez dijo

Que no importa que sea de última hora cuando se dé la notificación, porque al final ya se está realizando el trabajo de entrega recepción en la que ha tenido un acercamiento directo con Miguel Ángel Riquelme, incluso detallando que el próximo domingo tendrá reunión con el Gobernador Electo.