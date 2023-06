Roban cableado de la Astro Feria

NUEVA ROSITA, COAH. - Ladrones se robaron varios tramos de cableado de energía eléctrica iniciando desde los terrenos de Astro Feria afectando la señalización del semáforo que se ubica a la entrada de esta localidad por el sector Norte.



Estos hechos ocurrieron hace quince días los mismos que se encuentra el semáforo sin funcionar, cabe destacar que este tramo es sumamente transitado por pesadas unidades de carbón, el fluido vehicular es constante ya que entronca con la avenida Presidente Juárez, Libramiento Norte y carretera Federal 57.

Por el momento no se han registrado accidentes automovilísticos en este sector debido a que el semáforo no está en funciones lo que representa un grave peligro para los adultos mayores que no tienen la precaución debida para cruzar esta arteria.

Desde hace quince días, los vecinos de la colonia Maseca que se ubica a un costado de la carretera Federal 57, hicieron un llamado a las autoridades viales que reparen el semáforo para no poner en riesgo la vida de las familias así como de los estudiantes que tienen que cruzar esta arteria para dirigirse a las diferentes preparatorias de la Localidad.

Mientras que este problema no se solucione se enviaran agentes de tránsito para agilizar la vialidad y evitar accidentes de lamentables consecuencias. Así lo señaló el Director del Mando Único Francisco Alberto Garza Sifuentes.