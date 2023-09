Roberto Piña alerta por estafadores que pretenden ser él

"Me están tratando de hackear todas mis redes sociales", señaló el alcalde de Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, advirtiendo a amigos y seguidores de sus redes para que no caigan en fraudes, los estafadores intentaron obtener 100 mil pesos con la tesorera municipal, afortunadamente no se efectuó el fraude.

Desde temprana hora el alcalde dio a conocer la situación mediante sus redes sociales, pidiendo a la población a que no se dejen engañar pues alguien estaba utilizando su identidad de forma virtual para actuar de esta manera y obtener un beneficio.

En entrevista, el alcalde comentó que la forma en que operan es que les piden número de celulares a sus contactos para entablar comunicación, les dicen que los agregarán a un grupo de whatsapp pero realmente quieren extorsionar, dijo que desde el jueves empezaron a mandar mensajes a sus contactos, haciéndose pasar por él y después pedían dinero pero son cantidades de hasta 50 mil pesos.

Varios funcionarios de Frontera han pasado por esta situación, el primero Victor Martinez; director de Fomento Económico después fue com Griselda Davila Escobedo; directora de Recursos Humanos y hasta Beatriz García Valdez; la tesorera municipal.

"A mí tesorera le hicieron creer que yo estaba en una reunión y que me urgía hacer una transferencia de 100 mil pesos, ella se comunicó conmigo, yo estaba en mi casa comiendo y pues ya le dije que no era cierto, afortunadamente no se logró nada", comentó el alcalde.

Dijo que por ahora lo único que tiene que hacer es meter los códigos de seguridad para tener mayor privacidad en sus redes sociales, por lo pronto hizo el exhorto a la poblacion a cuidarse de esto y no caer en fraudes señalando que sí ya les debe dinero, desafortunadamente no era él.