Robo a mano armada en Castaños; víctima logra conservar su celular

Castaños, Coahuila.– Una trabajadora de la empresa Tecnotrim fue víctima de un asalto a mano armada la mañana de este lunes, cuando se dirigía a tomar el transporte de personal rumbo a su centro de trabajo. El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana sobre la calle Celaya, en la colonia California.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, dos hombres delgados a bordo de una motocicleta negra la interceptaron en plena vía pública. Uno de ellos descendió y, apuntándole con un arma de fuego, le exigió que entregara su celular y su bolso. La víctima, temerosa por su vida, accedió de inmediato.

"Sacaron una pistola y me pidieron mi celular y mi bolsa. Cuando vieron que era un iPhone me lo regresaron porque dijeron que con ese no se puede vender por la clave", relató. A pesar de conservar su teléfono, los delincuentes se llevaron su bolso, el cual contenía aproximadamente 4 mil pesos en efectivo, dinero que la trabajadora tenía destinado para realizar varios pagos importantes durante el día.

Tras el hecho, la mujer solicitó apoyo a Seguridad Pública, cuyos elementos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Posteriormente, la afectada acudirá al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier actividad sospechosa.